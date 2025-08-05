Пошкодження Кевіна може залишити його поза грою у матчі Ліги Європи проти Панатінаїкоса
Циганик повідомив, що у бразильця виявлено м’язове ушкодження після матчу з Бешикташем
30 хвилин тому
Донецький Шахтар ризикує залишитися без одного зі своїх лідерів на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького Панатінаїкоса.
За інформацією журналіста Ігоря Циганика, участь вінгера Кевіна у поєдинку залишається під великим питанням. Після другої гри з Бешикташем у футболіста діагностували м’язове пошкодження. Саме воно, за словами журналіста, стало справжньою причиною його відсутності у стартовому матчі УПЛ проти Епіцентра (1:0), а не рішення тренера дати відпочинок.
Термін відновлення гравця наразі невідомий, але шансів побачити його на полі вже цього четверга в матчі з Панатінаїкосом дуже мало.
Для головного тренера Шахтаря Арди Турана це серйозний виклик. Кевін уже забив 4 м’ячі у 3 офіційних поєдинках сезону і став ключовим елементом атакувальної гри команди.
Матч Панатінаїкос - Шахтар відбудеться у четвер, 7 серпня, початок о 21:00 за Києвом.