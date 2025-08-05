Донецький Шахтар ризикує залишитися без одного зі своїх лідерів на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького Панатінаїкоса.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, участь вінгера Кевіна у поєдинку залишається під великим питанням. Після другої гри з Бешикташем у футболіста діагностували м’язове пошкодження. Саме воно, за словами журналіста, стало справжньою причиною його відсутності у стартовому матчі УПЛ проти Епіцентра (1:0), а не рішення тренера дати відпочинок.

Термін відновлення гравця наразі невідомий, але шансів побачити його на полі вже цього четверга в матчі з Панатінаїкосом дуже мало.

Для головного тренера Шахтаря Арди Турана це серйозний виклик. Кевін уже забив 4 м’ячі у 3 офіційних поєдинках сезону і став ключовим елементом атакувальної гри команди.

Матч Панатінаїкос - Шахтар відбудеться у четвер, 7 серпня, початок о 21:00 за Києвом.