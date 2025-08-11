Фулгем зробив оновлену пропозицію щодо трансферу вінгера Шахтаря Кевіна. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, лондонський клуб був готовий заплатити 37 мільйонів євро та додаткові бонуси, але гірники наполягають на сумі у 50 мільйонів і знову відповіли відмовою.

22-річний бразилець у новому сезоні вже провів три матчі кваліфікації Ліги Європи, відзначившись чотирма голами та двома асистами.

Раніше Фулгем пропонував 30 мільйонів євро плюс бонуси, що могло скласти близько 40 мільйонів, але й тоді Шахтар відхилив цю пропозицію.

Кевін приєднався до донеччан у січні 2024 року, коли клуб заплатив Палмейрасу 12 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 він провів 35 матчів, забив 9 голів і зробив 4 результативні передачі, а також був визнаний найкращим гравцем команди.