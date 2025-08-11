Фулгем та Шахтар не можуть домовитися щодо ціни на Кевіна
Перемовини тривають
близько 3 годин тому
Фулгем зробив оновлену пропозицію щодо трансферу вінгера Шахтаря Кевіна. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, лондонський клуб був готовий заплатити 37 мільйонів євро та додаткові бонуси, але гірники наполягають на сумі у 50 мільйонів і знову відповіли відмовою.
22-річний бразилець у новому сезоні вже провів три матчі кваліфікації Ліги Європи, відзначившись чотирма голами та двома асистами.
Раніше Фулгем пропонував 30 мільйонів євро плюс бонуси, що могло скласти близько 40 мільйонів, але й тоді Шахтар відхилив цю пропозицію.
Кевін приєднався до донеччан у січні 2024 року, коли клуб заплатив Палмейрасу 12 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 він провів 35 матчів, забив 9 голів і зробив 4 результативні передачі, а також був визнаний найкращим гравцем команди.
