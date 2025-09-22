Павло Василенко

Сьогодні у заключному матчі шостого туру чемпіонату України у Львові грають Шахтар та Зоря. У заявці «гірників» на цей поєдинок не опинилося 20-ріного півзахисника Аліссона.

Відсутність бразильця у протоколі обумовлена травмою, які він отримав напередодні, повідомляє ТаТоТаке.

По інформації джерела, Шахтар не зможе розраховувати на вінгера протягом двох-трьох місяців.

Аліссон приєднався до Шахтаря у березні цього року. Атлетіко Мінейро отримав за вінгера 14 млн євро. При цьому Transfermarkt оцінює бразильця у дев’ять мільйонів.

Кконтракт Аліссона з донецьким клубом розрахований до 31 грудня 2029 року.

У цьому сезоні 20-річний бразилець провів за Шахтар 13 поєдинків: чотири голи і шість передач.