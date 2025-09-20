Колишній захисник Динамо та Шахтаря — про Довбика: «Велике розчарування»
Олександр Сопко оцінив початок сезону від українця
близько 2 годин тому
Ексзахисник Динамо та Шахтаря Олександр Сопко висловив свою думку про початок сезону у виконанні Артема Довбика.
«Довбик зараз у такій формі, що у пресі дуже велике розчарування. У грі з Францією було видно, що це не той Довбик, який був у Жироні та навіть у Дніпрі-1», – заявив Сопко у коментарі для Footboom.
У поточному чемпіонаті український форвард втратив місце в основі Роми, провівши лише 33 хвилини у трьох поєдинках.
За час виступів у складі римлян Довбик взяв участь у 47 матчах, забивши 17 голів і зробивши двох результативних асистів. Його контракт із італійським клубом діє до 30 червня 2029 року. За інформацією Transfermarkt, вартість 28-річного нападника становить 30 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Довбиком цікавиться клуб Ла Ліги.
