В понеділок, 22 вересня, у Львові на стадіоні «Арена Львів» відбудеться матч 6-го туру Української Премʼєр-Ліги, в якому донецький Шахтар зустрінеться з луганською Зорею.

Початок гри – о 18:00. Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на платформі UPL.TV.

Шахтар: курс на перемогу

Команда Арди Турана входить до трійки лідерів чемпіонату, маючи після п’яти турів 11 очок (9 забитих і 4 пропущені м’ячі). У минулому турі «гірники» втратили перемогу в матчі проти Металіста 1925 (1:1), пропустивши на останніх хвилинах після спірного гола.

Шахтар стартував у Кубку України та здобув мінімальну перемогу над Поліссям (Ставки) у статусі чинного володаря трофею. У тій зустрічі дебютували новачки – півзахисник Ізакі та форвард Лука Мейрелліш, який одразу відзначився першим голом. Найрезультативнішими гравцями команди залишаються Кауан Еліас (5 голів) та Аліссон (4 голи та 6 асистів).

Зоря: новий етап з Віктором Скрипником

Луганська команда повернула на тренерський місток Віктора Скрипника, з яким раніше досягала вагомих успіхів у чемпіонаті. У новому сезоні Зоря демонструє нестабільні результати: нічия з ЛНЗ (0:0), перемоги над Кудрівкою (2:1) та Полтавою (4:1), а також поразки від Кривбаса (2:3) і Колоса (1:3). З 7 очками луганці займають 7-ме місце в турнірній таблиці (різниця м’ячів: 9–8).

У Кубку України Зоря вже припинила виступи, поступившись у 1/32 фіналу Чорноморцю (1:2). Найкращий бомбардир команди – Пилип Будківський, на рахунку якого 5 забитих м’ячів.

Історія протистояння

Шахтар і Зоря провели між собою 53 матчі в рамках чемпіонату України. «Гірники» здобули 41 перемогу, 5 зустрічей завершилися внічию, а 7 разів сильнішою була Зоря. Загальна різниця м’ячів – 127:38 на користь донеччан.

У попередньому поєдинку, що відбувся 9 травня 2025 року в Києві, команди розійшлися миром – 0:0, причому Шахтар більшу частину матчу грав у меншості.

Суддівська бригада

Головним арбітром матчу призначено Віталія Романова. Асистенти – Олександр Корнійко та Марина Стрілецька. За VAR відповідатиме Андрій Коваленко.

