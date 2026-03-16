Олександр Сукманський

Брентфорд прийматиме Вулвергемптон у черговому турі Англійської Прем’єр-ліги. Обидві команди минулого тижня вилетіли з Кубка Англії, тож тепер зосередяться виключно на чемпіонаті.

Брентфорд після поразки від Вест Гема в Кубку виграв лише один з останніх чотирьох матчів у всіх турнірах (1 перемога, 1 нічия, 2 поразки). Попри це, «бджоли» мають найкращий на цьому етапі сезону набір очок з моменту виходу в Прем’єр-лігу та відстають від топ-6 лише на 4 бали. Водночас форма вдома слабка: лише 1 очко в останніх трьох домашніх матчах ліги (1 нічия, 2 поразки). Команда програла більше домашніх ігор, ніж за попередні 11 таких матчів разом узятих (7 перемог, 3 нічиї). Проти команд з нижньої сімки на старті туру Брентфорд має лише 1 перемогу (2 нічиї, 2 поразки).

Вулвергемптон вилетів з Кубка від Ліверпуля, але за три дні до того переміг ту саму команду в чемпіонаті. «Вовки» виграли два останні матчі Прем’єр-ліги, подвоївши кількість перемог за попередні 32 ігри ліги (8 нічиїх, 23 поразки). Проте відставання від зони виживання становить 12 очок, тож шанси на порятунок залишаються мінімальними. Перемога в цьому матчі дозволила б Вулвергемптону стати першою командою з останнього місця, яка виграла три матчі поспіль у Прем’єр-лізі з квітня 2015 року (Лестер). Однак на виїзді «вовки» ще не перемагали цього сезону (4 нічиї, 10 поразок).

Історія протистоянь: Вулвергемптон не перемагав Брентфорд в останніх чотирьох матчах ліги (1 нічия, 3 поразки), зокрема програв торішній домашній матч 3:5. Водночас на виїзді до Брентфорда «вовки» не програвали в попередніх п’яти зустрічах ліги (3 перемоги, 2 нічиї).

Гаряча статистика

6 з останніх 8 матчів Брентфорда в АПЛ завершилися з менш ніж 2.5 голами.

Брентфорд не програє вдома, коли забиває першим (6 перемог, 2 нічиї цього сезону).

Вулвергемптон не програє в останніх 6 матчах АПЛ, що починаються після 19:00 (2 перемоги, 4 нічиї).

«Вовки» забили лише 1 гол у першому таймі на виїзді в лізі цього сезону.

Ключові гравці

Ігор Тьяго забив обидва голи Брентфорда проти Вест Гема та відзначається голами до перерви в останніх п’яти матчах, де забивав.

Родріго Гомес забив усі 3 свої голи в лізі цього сезону, виходячи на заміну (в тому числі у перемогах над Ліверпулем та Астон Віллою).

Кадрова ситуація

Брентфорд не мав Аарона Хікі та Ріко Генрі в матчі Кубка, у Вулвергемптона нових травм немає.

Матч відбудеться на Gtech Community Stadium.

