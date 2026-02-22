Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер зіграє свій 654-й матч у турнірі в суботній грі 27 туру АПЛ проти Брентфорда (2:0).

40-річний футболіст перевершив багаторічний рекорд Гарета Баррі.

⬆️ James Milner’s first Premier League appearance

⬇️ James Milner’s 654th Premier League appearance



Мілнер дебютував в АПЛ 10 листопада 2002 року, вийшовши на заміну в матчі Лідс - Вест Гем (4:3). У віці 16 років і 309 днів він став другим наймолодшим гравцем в історії турніру на той момент.

Того дня, у другий день Різдва, Мілнер увійшов в історію, ставши наймолодшим бомбардиром в історії Прем'єр-ліги у віці 16 років і 356 днів, побивши рекорд, встановлений Вейном Руні за Евертон лише двома місяцями раніше. Це досягнення протрималось до квітня 2005 року, коли його перервершив Джеймс Вон (Евертон).

Мілнер є лише п'ятим польовим гравцем, який зіграв у Прем'єр-лізі після свого 40-річчя. Тедді Шеррінгем залишається найстаршим польовим гравцем в історії змагань.