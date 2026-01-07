Брентфорд з дебютним голом Ярмолюка в АПЛ розгромив Сандерленд
Українець провів на полі весь поєдинок
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
У матчі 21-го туру Англійської Прем’єр-ліги Брентфорд на своєму стадіоні розгромив Сандерленд з рахунком 3:0.
Дубль оформив бразильський форвард господарів Ігор Тьяго, а на 73-й хвилині відзначився Єгор Ярмолюк. Для українського хавбека цей гол став дебютним в АПЛ.
Відзначимо, що Ярмолюк вийшов у стартовому складі і провів на полі весь поєдинок.
Наразі Брентфорд займає п’яте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 33 очки. Сандерленд – дев’ятий з 30 балами.
АПЛ, 21-йтур
Брентфорд – Сандерленд – 3:0
Голи: Тьяго, 30, 65, Ярмолюк, 73.