Тренер Ярмолюка оцінив імовірність втримати лідерів Брентфорда в розпал трансферного вікна
На українця полюють більш статусні клуби
близько 2 годин тому
Єгор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс висловився щодо планів лондонського клубу під час зимового трансферного вікна. Його слова наводить Sky Sports.
Утримати всіх ключових гравців - завдання номер один на цю зиму. І я думаю, що ми впораємося. Не дуже люблю, коли настає січень і гравці можуть піти, але ми почуваємося спокійно та стабільно.Клубу нема потреби ухвалювати важкі рішення і когось продавати, - сказав Ендрюс.
