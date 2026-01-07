Ярмолюк в топі АПЛ за важливим показником
Українець йде другим за кількістю виграних володінь м'ячем
23 хвилини тому
Єгор Ярмолюк/фото: Брентфорд
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк показує високий рівень в АПЛ за кількістю виграних володінь м'ячем. У поточному сезоні 2025/26 на його рахунку 107 успішних таких дій, повідомляє Squawka.
Лідером цього показника з помітною перевагою є гравець Ноттінгем Форест Елліот Андерсон, який виграв 177 володінь м'ячем.
Гравці АПЛ із найбільшою кількістю виграних володінь м'ячем в сезоні 2025/26
- 177 – Елліот Андерсон (Ноттінгем Форест)
- 107 – Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
- 104 – Жоао Гомес (Вулвергемптон)
- 102 – Андре (Вулвергемптон)
- 101 – Матеус Нунес (Манчестер Сіті)
- 101 – Домінік Собослаї (Ліверпуль)
- 100 – Тайрік Мітчелл (Крістал Пелес)
- 98 – Адріан Трюффер (Борнмут)
- 97 – Антуан Семеньйо (Борнмут)
- 96 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
Раніше тренер Ярмолюка оцінив імовірність втримати лідерів Брентфорда в розпал трансферного вікна.
Поділитись