Брентфорд з Ярмолюком переміг на виїзді, Ман Сіті розгромив Вест Гем і вийшов на перше місце в АПЛ
Українець відіграв весь поєдинок
близько 1 години тому
У матчі 17-го туру Англійської Прем’єр-ліги Вулвергемптон на своєму полі приймай Брентфорд. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк провів на полі весь матч.
Манчестер Сіті вдома розгромив Вест Гем – 3:0. Дубль оформив форвард «містян» Ерлінг Голанд.
Після цієї перемоги Манчестер Сіті вийшов на перше місце в турнірній таблиці АПЛ, обійшовши на один бал Арсенал, який свій матч 17-го туру проти Евертона зіграє сьогодні о 22:00 за київським часом.
АПЛ, 17-й тур
Вулвергемптон – Брентфорд – 0:2
Голи: Льюїс-Поттер, 63, 83.
Борнмут – Бернлі – 1:1
Голи: Семеньо, 67 – Броя, 90.
Брайтон – Сандерленд – 0:0
Манчестер Сіті – Вест Гем – 3:0
Голи: Голанд, 5, 69, Рейндерс, 38.
Поділитись