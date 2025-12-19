Ярмолюк опинився серед лідерів престижного рейтингу
Хавбек Брентфорд один з найкращих за перехопленнями
42 хвилини тому
Єгор Ярмолюк/фото: Брентфорд
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк входить до лідерів з перехоплень серед гравців до 21 року в топ-5 європейських лігах.
За даними DataMB, в поточному сезоні Ярмолюк зробив 58 вдалих перехоплень, що дорівнює показнику Ноа Садікі з Сандерленда. Водночас вони очолюють цей рейтинг.
Півзахисники U21 топ-5 європейських чемпіонатів з найбільшою кількістю перехоплень у сезоні
- 58 - Ноа Садікі (Сандерленд, 20 років)
- 58 - Єгор Ярмолюк (Брентфорд, 21 рік)
- 56 - Чема Андрес (Штутгарт, 20 років)
- 53 - Артур Авом (Лор'ян, 20 років)
- 49 - Матеуш Фернандеш (Вест Хем Юнайтед, 21 рік)
У 18 матчах за Брентфорд цього сезону 21-річний українець відзначився однією результативною передачею.
