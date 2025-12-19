Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк входить до лідерів з перехоплень серед гравців до 21 року в топ-5 європейських лігах.

За даними DataMB, в поточному сезоні Ярмолюк зробив 58 вдалих перехоплень, що дорівнює показнику Ноа Садікі з Сандерленда. Водночас вони очолюють цей рейтинг.

Півзахисники U21 топ-5 європейських чемпіонатів з найбільшою кількістю перехоплень у сезоні

58 - Ноа Садікі (Сандерленд, 20 років)

58 - Єгор Ярмолюк (Брентфорд, 21 рік)

56 - Чема Андрес (Штутгарт, 20 років)

53 - Артур Авом (Лор'ян, 20 років)

49 - Матеуш Фернандеш (Вест Хем Юнайтед, 21 рік)

У 18 матчах за Брентфорд цього сезону 21-річний українець відзначився однією результативною передачею.

Раніше Ярмолюк зупинився за крок від півфіналу Кубка англійської ліги.