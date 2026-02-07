Брентфорд з Ярмолюком здобув другу перемогу поспіль в АПЛ
Українець вийшов на заміну
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Ньюкасл в рамках 25-го туру чемпіонату Англії, приймав Брентфорд. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 3:2, яка стала для них другою поспіль.
Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вдруге поспіль розпочав гру на лаві запасних. Українець з’явився на полі по перерві, на 56-й хвилині замінивши досвідченого Хендерсона.
Завдяки цій нічиїй Брентфорд випередив у турнірній таблиці Евертон. «Бджоли» посідають сьоме місце в АПЛ (39 очок). Ньюкасл – 12-й з 33 балами.
АПЛ, 25-й тур
Ньюкасл – Брентфорд – 2:3
Голи: Ботман, 24, Бруно, 79 – Янельт, 37, Тьяго, 45+2 (пенальті), Уаттара, 85.