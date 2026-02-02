Брентфорд здобув мінімальну перемогу над Астон Віллою в рамках 24 туру АПЛ, зігравши на виїзді з рахунком 1:0.

У поєдинку взяв участь український півзахисник Єгор Ярмолюк, для якого це стало 82-м матчем у чемпіонаті Англії. Завдяки цьому 21-річний хавбек піднявся на третій рядок серед українських гравців за кількістю ігор в АПЛ, обійшовши Олега Лужного, на рахунку якого 81 матч.

Лідером рейтингу залишається універсал Олександр Зінченко, який нещодавно перейшов до Аякса, зі 150 зіграними зустрічами. Друге місце посідає захисник Евертона Віталій Миколенко.

Після 24 турів Брентфорд набрав 26 очок і розташовується на сьомій позиції у турнірній таблиці АПЛ.