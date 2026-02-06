Рух орендував бразильського форварда Карпат
Футболіст змінив команду
44 хвилини тому
Фото - ФК Рух
Карпати офіційно оголосила про відхід бразильського форварда Ігора Невеса в Рух. Львівські клуби уклали орендну угоду до 30 червня 2026 року.
Бразилець приєднався до Карпат влітку 2023 року. За цей час Невес зіграв 71 матч у зелено-білій футболці в рамках Першої ліги та УПЛ. В активі нападника 15 забитих м’ячів і п’ять результативних передач. Також бразильський форвард провів два поєдинки в рамках Кубку України, де відзначився одним голом і одним асистом.
Наразі Рух займає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 19 очок в 16 матчах.