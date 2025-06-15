Колишній тренер юнацької збірної України Олег Кузнецов висловився щодо поразки команди U-21 у матчі першого туру групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Данії та поділився прогнозом на гру з Фінляндією.

За всіма розкладами саме данці були фаворитами протистояння. Але якщо говорити про саму гру, то збірна України не повинна була програвати, враховуючи, як складався матч. Утім, індивідуальні помилки в обороні звели нанівець зусилля всієї команди. І що цікаво, у кваліфікаційному раунді ми ж були однією з найкращих команд за пропущеними м'ячами, а тут пропустили одразу три м'ячі.

До того ж перед стартом турніру синьо-жовті на нуль зіграли в контрольному поєдинку з сильною збірною Іспанії. Що сталося в захисті в грі з Данією, сказати складно. Можливо, не зіграність, розгубленість. Але точно можна сказати, що це були не властиві помилки підопічних Унаї Мельгоси.

Так, результат неприємний, але він не критичний. У такому форматі нечасто трапляються випадки, коли фаворити в перших двох турах беруть максимум і третій ігровий день перетворюється за великим рахунком на формальність. І як показала гра Фінляндії проти Нідерландів, уся боротьба в нашій групі попереду. Просто тепер нам діватися нікуди, необхідно обігравати фінів. Все, як і раніше, в наших руках.

Нічия фінів із голландцями? Складно сказати, але це не найгірший для нас варіант. Перед турніром усі говорили, що головний фаворит нашого квартету збірна Нідерландів, але, як ми побачили, вони врятувалися від поразки лише в компенсований час. При цьому варто зазначити, що їхня «молодіжка» на офіційному рівні не програє вже чотири роки...

Звісно, найоптимальніший варіант був би такий: ми обіграємо Данію, а Нідерланди – Фінляндію. І в другому турі наша перемога гарантувала б вихід у плей-оф. Але поки що маємо те, що маємо. Не хочеться доводити до не найкращих варіантів, але навіть нічия з фінами за певних розкладів може залишати нам шанс на вихід із групи.

Судячи з того, що захист погано впорався зі своїми обов'язками, можливо, пару замін ми там побачимо. Не вразили Рубчинський з Брагару, а також не виключаю варіанту, що замість Ваната з перших хвилин на поле вийде В'юнник, який непогано себе проявив у грі з Данією. Може, у старті з'явиться і Ярмолюк. Хоча глобальних замін не буде. Думаю, в основному складі ми побачимо не більше чотирьох нових виконавців. Дуже важливо, що в нашій команді всі конкурентоспроможні футболісти.

Ніяк не уникнеш нестачі сил. Тут усе залежить від підготовки перед турніром, я не знаю, як вона проходила. Як можна казати про якусь втому, коли багато гравців, той самий Волошин, Брагару не мали постійної ігрової практики у своїх клубах, Бражко почав стабільно грати тільки на фініші сезону. Я, до речі, не помітив якоїсь вже сильної втоми. Тут, найімовірніше, вся справа в моральному стані. Скажу більше: я схиляюся до такої версії, що команда чудово пройшла відбірний турнір, потім був виграш в Іспанії в спарингу, тому десь у футболістів закралася самовпевненість або заспокоєність у тому, що зможемо обіграти Данію на класі.

Прогноз? Збірна України переможе з рахунком 3:0. Висновки після першого туру зроблені. Оскільки невдача в грі з фінами заздалегідь відправить збірну України додому, – заявив Кузнєцов у інтерв’ю Sport.ua.