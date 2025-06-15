Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса на пресконференції відповів на запитання представників ЗМІ щодо наступного матчу Євро-2025 проти Фінляндії.

«Усі наші гравці здорові, усі відновлюються. Так, у нас не було багато часу на відновлення, але всі інші команди в таких самих умовах. Навіть виконавці, в яких були невеликі пошкодження, повністю відновилися. Проблем із цим немає.

На нас чекає важка гра. Безперечно, вона буде непростою, як і всі матчі на Євро. Нам важливо впоратися зі своїми емоціями. Це той урок, який ми засвоїли з попереднього поєдинку: якщо ми добре готові, якщо ми контролюємо емоції ‒ ми можемо показати гарну гру», ‒ цитує Мельгосу пресслужба УАФ.