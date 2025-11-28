Павло Василенко

Нападник Зорі Пилип Будківський може змінити клубну прописку найближчим часом, повідомляє ВЗбірна.

Зазначається, що форвард луганської команди має низку пропозицій від команд верхньої половини таблиці УПЛ. Наразі гравець не прийняв рішення.

Повідомляється, що у гравця вже три різні варіанти продовження кар'єри. При цьому футболіст має пропозицію і від Зорі, яка хоче зберегти капітана.

Контракт Будківського з луганським клубом завершується влітку 2026 року.

33-річний український форвард у нинішньому сезоні зіграв у 13 поєдинках, в яких забив шість м’ячів та віддав один асист.