Будківський назвав умову, через яку може залишити Зорю
Форвард зробив заяву щодо свого майбутнього
близько 1 години тому
Фото: ФК Зоря
Нападник Зорі Пилип Будківський в інтерв’ю сайту Sport.ua розповів, що зоря.
«Якщо буде щось цікаве, то все може статися, трансферне вікно ще відкрите.
Президент клубу Євген Геллер говорив, що відпустить е тільки в закордонний клуб, щоб не посилювати конкурентів в УПЛ? Так. Це відповідає дійсності», – сказав форвард луганської команди.
Будківський у торішній кампанії провів 27 матчів за Зорю в усіх офіційних турнірах: вісім голів, чотири асисти.
Контракт Пилипа з луганським клубом чинний до 30 червня 2026 року.
У першому турі нового сезону Української Прем'єр-ліги команда Віктор Скрипника на формально домашньому полі прийматиме черкаський ЛНЗ (2 серпня).
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