Нападник Зорі Пилип Будківський підтвердив, що клуб запропонував йому новий контракт, а сторони вже ведуть перемовини.

Так, запропонували новий контракт. Поки ведемо перемовини. Поки все. Граємо на контракті, ми усі граємо за Зорю і будемо викладатись на максимум скільки це можливо.

Частіше забиваю у цьому сезоні? Це краща реалізація моментів. В тому сезоні були моменти і десь не реалізовував. В цьому також є моменти – десь реалізовую, десь не реалізовую. Більше вдача допомагає. Працюємо кожен тиждень над такими компонентами – це йде плюс і в нас виходить забивати.

Для кожного нападника є якийсь мінімум – виходити, забивати і допомагати команді набрати залікові бали. Набирати очки і рухатись вверх – це найголовніше. А там я заб’ю чи віддам – головне, що команда переможе і здобуде позитивний результат, – заявив Будківський в інтерв'ю Tribuna.com.