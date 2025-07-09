Павло Василенко

Раніше була інформація, що нападник Зорі Пилип Будківський не входить в плани головного тренера луганської команди Віктора Скрипника. В інтерв’ю сайту Sport.ua форвард відреагував на ці чутки.

«Дійсно, розмова була з Віктором Скрипником. Вона відбулася через те, що в мене були пропозиції від інших клубів. Якщо ми спілкуємося про Зорю, значить, я в команді. У мене ще рік контракту, тому буду намагатися на даному етапі приносити користь команді. А далі життя покаже. У всякому разі, головний тренер на мене розраховує», – сказав Будківський.

Будківський у торішній кампанії провів 27 матчів за Зорю в усіх офіційних турнірах: вісім голів, чотири асисти.

Контракт Пилипа з луганським клубом чинний до 30 червня 2026 року.

У першому турі нового сезону Української Прем'єр-ліги команда Віктор Скрипника на формально домашньому полі прийматиме черкаський ЛНЗ (2 серпня).

Раніше повідомлялося. що Будківський закінчив тренерські курси категорії В УЄФА.