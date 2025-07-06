Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки першої половини літніх зборів у Словенії, оцінив роботу своїх підопічних та розповів про пріоритети на другу частину підготовки.

— До хлопців по роботі претензій немає. Вони молодці. Зорю саме такою я знав, коли гравці працюють, виконують усе те, що треба. Такими чорно-білі й залишилися. В контрольних матчах, не зважаючи на те, як вони закінчуються, завжди хочеться покращення, є над чим працювати.

— Над чим ми будемо працювати в другій частині зборів?

— Над інтенсивністю. Зробимо акцент на тактичні аспекти, фази гри. Звичайно, ніхто не забуває, що важко тренуватися — це гарно для футболістів. Спека зараз в Словенії, але вона не тільки для нас. Тим не менш, хочу зробити команді комплімент за відношення до справи. Погано, що є травми, якісь пошкодження, але це, на жаль, невід’ємна частина футболу.

— В який футбол буде грати нинішня Зоря?

— Завжди хочеться бути агресивними, мало пропускати. Треба грати в прагматичний футбол. Все залежить від гравців. Коли ми бачимо бажання, коли бачимо, що всі готові, що все виходить — тоді все можливо. Хочемо бути тією силою, котрою Зоря була раніше. Це наша мета.

2 липня команда поступилася угорській Кішварді з рахунком 0:2. Сьогодні луганці впевнено перемогла словенський клуб Єсеніце 5:0.