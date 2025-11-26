Олег Шумейко

Володар титулів WBA/WBC/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) планує повернення на ринг у 2026 році. Про це повідомляє secondsout.com з посиланням на члена команди українського чемпіона:

Команда працює над цим. Думаю, менеджер Егіс Клімас скоро поділиться з вами чимось цікавим. Скажу так: у 2026 році ми знову побачимо Усика на рингу. Все відбувається у свій час.

У команді українця раніше пояснили, чому Усик відмовився від титулу WBO.