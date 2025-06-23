Сергій Стаднюк

Захисник Полісся Богдан Михайліченко поділився підсумками виступів у складі збірної України на товариському турнірі Canadian Shield. Слова латераля передає пресслужба клубу.

❓ Хочемо привітати тебе з класним асистом на Гуцуляка за збірну України. Класний матч видали гравці Полісся.

💬 Так, перша гра була не дуже, але потім трішки зібралися і потрібно було вигравати.

❓ Розкажи, як там Канада? Які враження лишила?

💬 Тяжко. Там і різниця в часі, і адаптація була дуже тяжкою. Нелегко було там.

❓ А серед приємного що вразило?

💬 Канада. Дуже красиво. І наші вболівальники були, тому атмосфера була чудова

Там і різниця в часі, і адаптація була дуже тяжкою. Нелегко було там. Богдан Михайліченко

Нагадаємо, на виставковому турнірі збірна України з поразкою від Канади (2:4) та перемогою над Новою Зеландією (2:1) посіла друге місце.