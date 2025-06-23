«Було нелегко». Захисник збірної України – про товариський турнір у Канаді
Футболіст Полісся підбив підсумки виступів «синьо-жовтих» на Canadian Shield
близько 1 години тому
Захисник Полісся Богдан Михайліченко поділився підсумками виступів у складі збірної України на товариському турнірі Canadian Shield. Слова латераля передає пресслужба клубу.
❓ Хочемо привітати тебе з класним асистом на Гуцуляка за збірну України. Класний матч видали гравці Полісся.
💬 Так, перша гра була не дуже, але потім трішки зібралися і потрібно було вигравати.
❓ Розкажи, як там Канада? Які враження лишила?
💬 Тяжко. Там і різниця в часі, і адаптація була дуже тяжкою. Нелегко було там.
❓ А серед приємного що вразило?
💬 Канада. Дуже красиво. І наші вболівальники були, тому атмосфера була чудова
Там і різниця в часі, і адаптація була дуже тяжкою. Нелегко було там.
Нагадаємо, на виставковому турнірі збірна України з поразкою від Канади (2:4) та перемогою над Новою Зеландією (2:1) посіла друге місце.
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