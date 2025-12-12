Захисник Динамо Владислав Захарченко оцінив свої дії проти Едіна Джеко та Мойзе Кіна у матчі п'ятого туру загального етапу Ліги конференцій проти Фіорентини (1:2). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Не знаю, як оцінювати. Звісно, я лише починаю свій шлях у дорослому футболі, а Джеко є дуже досвідченим, і було дуже цікаво сьогодні з ним пограти. Це неоціненний досвід. Було приємно та цікаво з ним грати.

Щодо першого голу, можливо, трохи недостежили, більше думали про м’яч, а не дивилися за нападником. Треба буде потім дивитися цей епізод та розібрати його.