Тренер Фіорентини оцінив перемогу над Динамо
Фахівець висловився про поєдинок з біло-синіми
6 хвилин тому
Головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі прокоментував матч 5-го туру основного етапу Ліги конференцій з Динамо (2:1).
«Ми дуже цінуємо цей турнір, і я вітаю тих, хто грав, і тих, хто вийшов на поле.
Це має бути лише початком, кожна гра для нас є важкою працею, і тепер ми маємо бути дуже згуртованими. Сьогодні ввечері ми поїдемо на збори до Viola Park, щоб бути разом.
Коли ти переживаєш стільки поразок, потрібно працювати над психологічним настроєм, і сьогодні ввечері ми зробили ще один крок: шлях дуже довгий, і я не хочу надто радіти», – цитує Ванолі видання TMW.
Фіорентина наразі займає шосте місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши 9 очок. Динамо опустилося на 28-му позицію (3 бали).