Головний тренер Фіорентини Паоло Ванолі прокоментував матч 5-го туру основного етапу Ліги конференцій з Динамо (2:1).

«Ми дуже цінуємо цей турнір, і я вітаю тих, хто грав, і тих, хто вийшов на поле.

Це має бути лише початком, кожна гра для нас є важкою працею, і тепер ми маємо бути дуже згуртованими. Сьогодні ввечері ми поїдемо на збори до Viola Park, щоб бути разом.

Коли ти переживаєш стільки поразок, потрібно працювати над психологічним настроєм, і сьогодні ввечері ми зробили ще один крок: шлях дуже довгий, і я не хочу надто радіти», – цитує Ванолі видання TMW.