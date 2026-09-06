У другому турі німецької Бундесліги Вердер здобув яскраву перемогу над Лейпцигом – 3:1. Бременці, які невдало стартували в чемпіонаті, відкрили рахунок уже на четвертій хвилині: Грюль перехопив м’яч після помилки захисника, Чукі продовжив атаку на Дінкчі, а той переграв голкіпера. Лейпциг поступово вирівняв гру, однак Нкунку не використав свій момент. Після перерви Фюллькруг головою замкнув подачу Грюля з кутового, а на 80-й хвилині сам Грюль довів перевагу господарів до трьох м’ячів. Баку в компенсований час забив гол престижу. Поразка стала для команди Демікеліса серйозним сигналом перед стартом у Лізі чемпіонів.

Боруссія Дортмунд у гостях здолала Гоффенгайм – 3:2. Господарі двічі вразили ворота суперника: Авдуллаху забив перед перервою, а Лемперле подвоїв перевагу на 54-й хвилині. Однак далі гру перевернув Гірассі. Спочатку він замкнув подачу Антона, а за кілька хвилин асистував Сілві. Переможний м’яч на 86-й хвилині вийшов курйозним: дебютант Боруссії Нванері, орендований в Арсенала, прострілив у штрафний майданчик, а Хайдарі зрізав м’яч у власні ворота. Гоффенгайм після двох турів залишається без перемог.

Баєр не залишив шансів Уніону – 4:0. Після сенсаційної поразки Ельферсбергу леверкузенці миттєво взялися виправляти ситуацію. Фернандес відкрив рахунок уже на першій хвилині після передачі Гутьєрреса, а на 28-й хвилині Медіна подвоїв перевагу з пасу того ж іспанця. Після перерви Шик забив сам і згодом допоміг відзначитися Мазі. Уніон майже не загрожував воротам суперника.

Баварія втратила очки в матчі із Шальке – 0:0. Компані залишив на лаві Кейна, Олісе та Мусіалу, через що мюнхенцям бракувало гостроти. Шальке регулярно тікав у швидкі контратаки, але не скористався помилками Павловича та Упамекано. Після перерви вихід лідерів Баварії посилив тиск, однак господарі перебудували оборону й вистояли. Каріус здійснив п’ять сейвів і двічі виграв дуелі сам на сам.

Турнірну таблицю Бундесліги сенсаційно очолили Фрайбург, дортмундська Боруссія та новачок Ельферсберг. Баварія з чотирма балами пасе задніх у цій гонці.

Бундесліга, другий тур

Вердер – Лейпциг 3:1

Голи: Дінкчі, 4, Фюлькруг, 68, Грюль, 80 – Баку, 90+5

Гоффенгайм – Боруссія Дортмунд 2:3

Голи: Авдуллаху 45, Лемперле 54 – Ґірассі 61, Сілва 66, Хайдарі 86 (автогол)

Баєр – Уніон 4:0

Голи: Фернандес 1, Медіна 28, Шик 48, Маза 66

Шальке – Баварія 0:0