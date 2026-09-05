П’ять голів за тайм. Харків розгромив Оболонь у матчі з паузою через тривогу
Пітер Ітодо оформив дубль
У матчі 5-го туру Української Прем’єр-ліги Харків здобув розгромну перемогу над Оболонню.
Доля переможця визначилася у першому таймі. Харків'яни відкрили рахунок на 7-й хвилині після того, як Волохатий зрізав Салюка, отримав червону картку та заробив пенальті у власні ворота. Ітодо чітко реалізував удар з позначки.
До перерви команда Бартуловича забила ще чотири рази. Голами відзначилися Парако, Забергджа, Крупський, а Ітодо зробив дубль. У другому таймі рахунок не змінився.
На 88-й хвилині гру зупинили через повітряну тривогу. Пауза затягнулася на понад 2,5 години, після чого команди дограли зустріч.
УПЛ. 5-й тур
Харків – Оболонь – 5:0
Голи: Ітодо, 7, з пен., 45+1, Парако, 8, Забергджа, 15, Крупський, 24
Вилучення: Волохатий, 7
12 вересня Оболонь зіграє проти ЛНЗ, а Харків зустрінеться з Кривбасом.
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