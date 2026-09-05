Шахтар завдяки голам Мейрелліша та Аліссона обіграв Карпати у матчі УПЛ
Для львівського клубу це перша поразка у новому сезоні чемпіонату України
Донецький Шахтар здобув перемогу над львівськими Карпатами у матчі 5-го туру Української Прем’єр-ліги.
Львів’яни відкрили рахунок на 12-й хвилині — відзначився Назарій Русин. Невдовзі донеччани відновили паритет завдяки влучному удару Луки Мейрелліша, який вдало зіграв на добиванні.
У другому таймі вирішальний м'яч у зустрічі забив Аліссон.
УПЛ. 5-й тур
Карпати – Шахтар – 1:2
Голи: Русин, 12 – Мейрелліш, 25, Аліссон, 67
11 вересня Карпати зіграють проти Колоса. Шахтар 10 вересня розпочне виступи в Лізі чемпіонів матчем проти ПСВ, а 14 вересня зіграє з Чорноморцем.
Клуб Зубкова і суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів здійснив сенсаційний трансфер чемпіона Європи.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200%На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Поділитись