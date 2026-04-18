Сергій Разумовський

У 30-му турі німецької Бундесліги сталося одразу кілька несподіваних результатів, які вплинули як на боротьбу за місця у верхній частині турнірної таблиці, так і на чемпіонську інтригу. Однією з головних сенсацій туру стала виїзна поразка дортмундської Боруссії від Гоффенгайма. Команда з Дортмунда втратила важливі очки, а головним героєм зустрічі став хорватський форвард Андрій Крамаріч, який двічі реалізував пенальті та приніс своїй команді важливу перемогу.

Ще один несподіваний результат був зафіксований у матчі за участю Баєра. Команда з Леверкузена на власному полі не змогла втримати перевагу і дозволила супернику здобути вольову перемогу. Вирішальну роль у цьому протистоянні відіграв Рідер, який оформив дубль і став ще одним яскравим героєм ігрового дня в Бундеслізі.

На тлі невдач конкурентів із числа фаворитів туру перемогу зміг здобути лише Лейпциг. Команда впевнено провела виїзний матч проти Айнтрахта і тричі відзначилася у воротах суперника. За «биків» відзначилися Діоманде, Нуса і Гардер.

Дортмундська Боруссія залишилася на другій позиції, маючи 64 очки. Попри поразку, команда зберегла своє місце, хоча втратила шанс хоча б теоретично чинити тиск на лідера. Лейпциг із 59 балами піднявся на третю сходинку, а Баєр має 52 очки та почувається доволі спокійно в боротьбі за єврокубкові місця, оскільки його відрив від Айнтрахта становить десять пунктів.

Результати туру також наблизили Баварію до дострокового завоювання чемпіонського титулу. Мюнхенський клуб наразі має 76 очок і вже в цьому турі може офіційно оформити чемпіонство. Для цього Баварії достатньо не програти Штутгарту. У разі нічиєї мюнхенці гарантують собі «Срібну салатницю» та достроково завершать боротьбу за перше місце на свою користь.

Бундесліга, 30-й тур

Гоффенгайм – Боруссія Дортмунд 2:1

Голи: Крамаріч, 42 (пен.), 90+8 (пен.) – Ґірассі, 87

Баєр – Аугсбург 1:2

Голи: Шик, 12 – Рідер, 15, 90+7 (пен.)

Айнтрахт – Лейпциг 1:3

Голи: Ларссон, 34 – Діоманде, 27, Нуса, 70, Гардер, 81