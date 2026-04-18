Шахтар показав другий найкращий результат у своїй історії за кількістю здобутих очок до рейтингу UEFA
Донеччани цього сезону провели 18 ігор у єврокубках
близько 3 годин тому
Шахтар за сумою двох матчів обіграв АЗ (5:2) у чвертьфіналі Ліги конференцій.
Донеччани цього сезону провели 18 ігор у єврокубках, здобувши 24,25 бала до рейтингу коефіцієнтів UEFA. Більше команда набирала лише у кампанії-2008/09, коли виграла Кубок UEFA (28 балів).
У Шахтаря залишається можливість встановити абсолютний рекорд: у трьох потенційних матчах, з урахуванням можливого фіналу та бонусних очок, на кону залишається 6,5 балів.
У півфіналі Ліги конференцій Шахтар зіграє проти Крістал Пелес. Матчі пройдуть 30 квітня та 7 травня.
Нагадаємо, Шахтар став єдиним представником не з топ-6 ліг рейтингу UEFA у півфіналах всіх єврокубків.
