Бундесліга. Дебют Еріксена, голепад у Франкфурті. Відео
Результати 4 туру
40 хвилин тому
4 тур Бундесліги завершився трьома поєдинками.
Недільна програма стартувала трилером у Франкфурті. Місцевий Айнтрахь та Уніон на двох наколотили 7 забитих мячів.
Баєр за підтримки рідних трибун не зміг подужати Гладбах, який на цю зустріч вийшов з тимчасовим тренером після звільнення Херрардо Сеоане не минулому тижні.
Закривали тур в Дортмунді Боруссія та Вольфсбург. Єдиного голу Адеємі вистачило команді Ніко Ковача, аби тріумфувати в рідних стінах. Також у цьому матчі взяв участь зірковий новачок вовків Крістіан Еріксен, який вперше зіграв на полях Німеччини.
Бундесліга. 4 тур
Айнтрахт Уніон 3:4
Голи: Браун, 45+3, Узун, 80, Буркардт, 87 (з пенальті) - Анса, 9, Берк, 32, 53, 56
Баєр - Боруссія М 1:1
Голи: Тілльман, 70 - Табакович, 90+2
Боруссія Д - Вольфсбург 1:0
Гол: Адеємі, 20
