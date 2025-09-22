4 тур Бундесліги завершився трьома поєдинками.

Недільна програма стартувала трилером у Франкфурті. Місцевий Айнтрахь та Уніон на двох наколотили 7 забитих мячів.

Баєр за підтримки рідних трибун не зміг подужати Гладбах, який на цю зустріч вийшов з тимчасовим тренером після звільнення Херрардо Сеоане не минулому тижні.

Закривали тур в Дортмунді Боруссія та Вольфсбург. Єдиного голу Адеємі вистачило команді Ніко Ковача, аби тріумфувати в рідних стінах. Також у цьому матчі взяв участь зірковий новачок вовків Крістіан Еріксен, який вперше зіграв на полях Німеччини.

Бундесліга. 4 тур

Айнтрахт Уніон 3:4

Голи: Браун, 45+3, Узун, 80, Буркардт, 87 (з пенальті) - Анса, 9, Берк, 32, 53, 56

Баєр - Боруссія М 1:1

Голи: Тілльман, 70 - Табакович, 90+2

Боруссія Д - Вольфсбург 1:0

Гол: Адеємі, 20

