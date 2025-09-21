Сергій Стаднюк

У п’ятому турі польскої Екстракляси Лехія Гданськ здобула драматичну виїзну перемогу над Погонню.

Гра була насичена подіями та голами. Уже в першому таймі команди обмінялися результативними ударами: Молнар відкрив рахунок, але Мена швидко зрівняв. До перерви Джувара знову вивів господарів уперед, проте Лехія після відпочинку перехопила ініціативу. Спершу відзначився українець Іван Желізко. Погонь ще мала шанс врятуватися – Капіч не реалізував пенальті. Проте автогол Лончара подарував гостям перевагу.

Уже в компенсований час Сезоненко фактично зняв питання щодо переможця. Улвестад ударом з 11 метрів скоротив відставання до мінімуму. Однак часу для камбеку вже не залишилося. Серед українців: Желізко провів усі 90 хвилин, Богдан В’юнник відіграв 92 хвилини, орендований у Динамо Максим Дячук також провів матч повністю, тоді як Богдан Сарнавський і Антон Царенко пропустили гру через травми.

Лехія набрала шість очок і залишилася в зоні вильоту.

Чемпіонат Польші, дев’ятий тур

Погонь – Лехія Гданськ 3:4

Голи: Молнар, 24, Джувара, 39, Улвестад, 90+8 (пен.) – Мена, 29, Желізко, 53, Лончар, 77 (автогол), Сезоненко, 90+3