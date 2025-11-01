Серія А. Друга поразка Аталанти, Фабрегас пригальмував Наполі
Результати матчів суботи
близько 1 години тому
Сеск Фабрегас / Фото - Football Italia
Пропонуємо до огляду найцікавіші поєдинки суботньої програми 10 туру Серії А.
Аталанта вдома мінімально поступилася Удінезе. Помилка бергамасків при виході з оборони спричинила атаку, наслідком якої став гол у виконанні Дзаньоло, що минулий сезон відіграв у Бергамо.
Діючий чемпіон Італії Наполі мав проблеми з амбітним Комо. Команда Сеска Фабрегаса взяла очки на «Дієго Армандо Марадона».
Cерія А. 10 тур
Удінезе - Аталанта 1:0
Гол: Дзаніоло, 40
Наполі Комо 0:0
