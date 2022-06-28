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Бурда про Кременчук: «Будьте прокляті, русня їб***а»

Микита відреагував на загибель людей в торговому центрі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07:59
Бурда про Кременчук: «Будьте прокляті, русня їб***а»
Микита Бурда / Фото: ФК Динамо Київ

Захисник київського «Динамо» Микита Бурда в Instagram прокоментував ракетну атаку росіян на торговий центр в Кременчуці.

«Суки! Ненавиджу! Будьте прокляті, русня їб***а».

Нагадаємо, в результаті влучання в ТЦ в Кременчуці загинули 18 осіб. Офіційна влада попереджає, що кількість жертв може збільшитися.

Також в результаті ракетного удару постраждав ФК «Кремінь».

Карен Агабекян
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Микита Бурда

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