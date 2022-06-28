Бурда – про «Фенербахче»: «Хто б нам не випав – потрібно перемагати»
Бурда про Кременчук: «Будьте прокляті, русня їб***а»
Микита відреагував на загибель людей в торговому центрі
Микита Бурда / Фото: ФК Динамо Київ
Захисник київського «Динамо» Микита Бурда в Instagram прокоментував ракетну атаку росіян на торговий центр в Кременчуці.
«Суки! Ненавиджу! Будьте прокляті, русня їб***а».
Нагадаємо, в результаті влучання в ТЦ в Кременчуці загинули 18 осіб. Офіційна влада попереджає, що кількість жертв може збільшитися.
Також в результаті ракетного удару постраждав ФК «Кремінь».
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