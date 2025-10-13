Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед матчем четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану поділився оцінкою гри вінгера Назара Волошина та його перспективи стати заміною для дискваліфікаваного Михайла Мудрика. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

На жаль, у нас немає часу, щоб давати гравцям максимальне навантаження, перевіряти швидкість. Але вважаю, що Назар видав гарну гру в Ісландії.

Проте разом із тим не можу сказати, що він уже лідер збірної. Йому потрібно показувати високий рівень і в клубі, і в національній команді. Кожен гравець, який виходить... Немає різниці, 90 хвилин, п'ять чи десять. Я бачу, що всі грають на максимумі. Це була друга гра Назара за національну збірну, і він дуже допоміг нам.