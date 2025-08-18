Павло Василенко

У п'ятницю, 15 серпня, в ухвалі Печерського районного суду м. Києва, що опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень, стало відомо про відомі події у Поліссі.

Суд наклав арешт на майно колишніх віцепрезидента та технічного директора житомирського клубу у зв’язку з кримінальним провадженням про шахрайство з метою заволодіння понад 220 тисяч доларів, що належать президенту клубу – Геннадію Буткевичу.

Зазначається, що вже сьогодні, 18 липня, правоохоронці провели обшуки у домоволодінні за адресою, яким користується віцепрезидент клубу. Наклали арешт на набої, димові шашки, сигнальні ракети та печатку.

Цього ж дня провели обшуки за іншою адресою у технічного директора та наклали арешт на цифрову техніку.

У заяві суду не називаються конкретні імена, але колишнім віцепрезидентом Полісся є Володимир Тесля, який також займав посаду спортивного директора.

Після трьох турів команда Руслана Ротаня займає 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи три бали.