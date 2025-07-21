Буяльський назвав сильні сторони Хамруна: «Тренерський штаб надав нам повну інформацію»
Хавбек біло-синіх відзначив оборону та контратаки мальтійського клубу
близько 3 годин тому
Півзахисник Динамо Київ Віталій Буяльський пояснив, як тренерський штаб підготував команду до протистояння з Хамруном у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.
За словами хавбека, мальтійська команда демонструє організовану оборону, а тому динамівцям важливо бути уважними та не дозволяти супернику проводити стрімкі контратаки.
«Тренерський штаб надав нам повну інформацію. Сьогодні теж ми розбирали їхній матч, також завтра перед грою на теоретичному занятті наставники детально розкажуть, як ми будем діяти в обороні та атаці. Знаємо, що наш суперник дуже добре обороняється та вибігає у контратаки. Тож намагатимемося під час матчу якнайменше дозволяти йому це робити», – цитує Буяльського пресслужба Динамо.
Перша гра другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів проти Хамруна для киян пройде в гостях – 22 липня о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 29 липня, почнеться він о 21:00.
Якщо команда Шовковського подолає цей етап, то у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ їй доведеться зіграти з переможцем протистояння Пафосу з Кіпру та ізраїльського Маккабі з Тель-Авіва.