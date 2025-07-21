Шовковський – перед матчем Динамо з Хамруном в ЛЧ: «Тренер – одна з сильних сторін суперника»
Український фахівець відзначив наставника мальтійського клубу
близько 4 годин тому
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський наголосив на високому рівні підготовки наставника Хамруна Джакомо Модіка.
За словами українського фахівця, мальтійська команда демонструє продуману ігрову стратегію, і наочним підтвердженням цього стала впевнена перемога над литовським Жальгірісом у минулому раунді відбору.
«Одна з сильних сторін нашого суперника – це італійський тренер, який очолює команду. Хамрун Спартанс тактично будує свою гру доволі грамотно – це показав матч-відповідь, у якому вони повністю «знищили» Жальгіріс, діяли агресивно, великими силами, використовували багато флангових атак. Думаю, таку ж гру можна очікувати й завтра», – цитує Шовковського пресслужба Динамо.
Перша гра другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів проти Хамруна для киян пройде в гостях – 22 липня о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 29 липня, почнеться він о 21:00.
Якщо команда Шовковського подолає цей етап, то у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ їй доведеться зіграти з переможцем протистояння Пафосу з Кіпру та ізраїльського Маккабі з Тель-Авіва.