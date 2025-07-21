Буяльський – про кінець зборів Динамо в Австрії: «Стали набагато кращими, ніж минулого року»
Хавбек відзначив відсутність офіційних матчів
близько 3 годин тому
Гравець київського Динамо Віталій Буяльський зазначив, що команда під керівництвом Олександра Шовковського якісно попрацювала на зборі в Австрії.
При цьому півзахисник додав, що відсутність офіційних зустрічей могла вплинути на форму та ігровий ритм динамівців.
«Ми провели дуже хороший збір. Спочатку в Києві, а потім в Австрії. На мою думку, ми підготувалися на всі 100%. Проте, наша проблема у тому, що у нас ще не було офіційних матчів тому робитимемо те саме, що робили на зборах. У фізичному й тактичному планах, думаю, ми значно додали та стали набагато кращими, ніж минулого року», – сказав Буяльський для пресслужби Динамо.
Перша гра другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів проти Хамруна для киян пройде в гостях – 22 липня о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 29 липня, почнеться він о 21:00.
Якщо команда Шовковського подолає цей етап, то у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ їй доведеться зіграти з переможцем протистояння Пафосу з Кіпру та ізраїльського Маккабі з Тель-Авіва.