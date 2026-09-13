У шостому турі нідерландської Ередивізі Утрехт на виїзді переміг Ексельсіор – 2:1. Одним із головних героїв зустрічі став український нападник Артем Степанов, права на якого належать Баєру.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Форвард розпочав матч у стартовому складі та відкрив рахунок на 36-й хвилині. Після прострілу з флангу та рикошету м’яч опинився у штрафному майданчику Ексельсіора. Степанов швидше за всіх зорієнтувався в епізоді та переправив його у ворота.

Українець залишався на полі до 63-ї хвилини. За цей час він завдав одного удару по воротах, здійснив одну успішну спробу дриблінгу з п’яти, виграв дві дуелі із семи, виконав два підбирання та 26 разів доторкнувся до м’яча. Два його дотики відбулися у штрафному майданчику суперника.

Степанов віддав 15 передач, 11 із яких виявилися точними – 73%. Успішними були також обидві його передачі в останню третину поля. Водночас нападник вісім разів втрачав м’яч, одного разу порушив правила та заробив один фол на собі.

Український форвард забив уже п’ятий гол у п’яти матчах за Утрехт цього сезону. Степанов відзначався в кожному з цих поєдинків, записуючи до свого активу по одному м’ячу.

За даними різних статистичних порталів, українець отримав такі оцінки: WhoScored – 7,2, SofaScore – 7,4, FlashScore – 7,5.

Крім того, Степанов у віці 19 років і 34 днів став наймолодшим футболістом із 2001 року, якому вдалося забити у п’яти матчах Ередивізі поспіль. У 2001 році 18-річний Рафаел ван дер Варт мав довшу серію – він відзначався в семи матчах чемпіонату поспіль.

Перемога над Ексельсіором стала для Утрехта першою в поточному розіграші Ередивізі. Команда набрала п’ять очок і посідає 13-те місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат Нідерландів, шостий тур

Ексельсіор – Утрехт 1:2

Голи: Сліті, 77 – Степанов, 36, Де Віт, 90+2