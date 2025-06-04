Чеберко прокоментував перший за п'ять років виклик до збірної України

Захисник американського Коламбус Крю Євген Чеберко вперше з жовтня 2020 року може зіграти за збірну України. Тоді синьо-жовті поступилися Франції (1:7). Євген відповів на запитання пресслужби УАФ перед турніром Canadian Shield-2025.

— Ти цей виклик сприймаєш як дебют чи як чергове повернення після довгої паузи?

— Хороше питання. Я вже був у збірній, але справді давно — останній раз п’ять років тому. Тому емоції дуже позитивні. Це не як дебют, але як нова можливість показати себе.

— У тебе є певна перевага над партнерами — ти вже давно в Північній Америці, не довелося долати важкий переліт і адаптуватися до зміни часу. Ти почуваєшся свіжішим?

— Мені справді трохи легше. Я бачив, як хлопці сьогодні втомилися — дорога була важка. У мене переліт зайняв лише 1:20, 1:30. Почуваюся добре, але впевнений, що за пару днів усі адаптуються, і все буде нормально.

— Стандартне, але завжди емоційне питання: коли дізнався про виклик до збірної, яка була твоя реакція, кому першим сказав?

— Дружина була першою, кому сказав. Потім — мама. Вона в Україні, я намагався їй подзвонити, але довго не міг додзвонитися — години три-чотири. Але загалом емоції були дуже позитивні. Я давно чекав на цей виклик, багато тренувався, і тепер, коли мене запросили — я готовий показати себе.

— У тебе є досвід виступів у Торонто. Що найбільше згадується?

— Грав тут двічі проти Торонто — і двічі перемагали. Тому емоції приємні. Пам’ятаю вболівальників — знаю, що в Торонто багато українців. Вони мене тоді підтримували на матчах, а зараз, коли грає збірна, думаю, буде ще більше наших. Атмосфера буде чудова.

— Про збірну Канади ти, мабуть, знаєш більше, ніж більшість партнерів — бачиш гравців у місцевому чемпіонаті. Що можеш сказати про команду?

— Чесно кажучи, я не так багато дивився матчів Канади. Але знаю, що в них тренер Джессі Марш — американець, працював у Австрії, зокрема в РБ Зальцбург. Вони грають дуже інтенсивно: багато пресингу, гра один в один, відкриваються в зони, в простір. Це щось схоже на збірну Австрії. І багато гравців у них виступають у Європі. Подивимось, буде цікаво.

— Наостанок — три асоціації з Канадою. Що перше спадає на думку?

— Хокей, холод і смачний хліб.