Зінченко: «Гра з Уельсом буде більше не про фізичний стан чи тактику – це буде гра на виживання»
Українські фанати гучно проявили себе у Глазго – скандували «ЗСУ»
Головні герої сьогодення вибивають з нашої землі ворога
08:45
Збірна України обіграла Шотландію в півфінальному матчі плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
На «Хемпден Парк» в Глазго у команди Олександра Петракова була гучна підтримка. І наші фанати нагадали всім, хто наразі є головними героями і вибиває російську орду з нашої землі:
З-С-У— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 1, 2022
( fans chant ‘Ukraine Armed Forces’) pic.twitter.com/66Qo7eETPJ
Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна.
Фінал кваліфікації матч Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Початок гри о 21:45.
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