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Пятов: «Напередодні гри з Уельсом є хвилювання, але це звичайна справа»

Голкіпер збірної України розповів щодо готовності до матчу за місце на чемпіонат світу
Футбол Збірна України
12:58
Пятов: «Напередодні гри з Уельсом є хвилювання, але це звичайна справа»
Фото: УАФ

Голкіпер збірної України Андрій Пятов розповів про готовність гравців до матчу кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Уельсом:

Я побачив по настрою всіх гравців, що вони дуже сконцентровані. Є й хвилювання, але це звичайна справа – і це навіть добре, адже веде до ще більшої концентрації. Абсолютно всі готові до гри й чекають на завтрашній матч. 

Ми – досвідчені гравці й розуміємо, що можемо перегоріти перед поєдинком. Але всі – професіонали, які виступають у хороших клубах і розуміють, як уникнути цього. Нема питань – усі хлопці знають, коли працювати, а коли трохи розслабитися, посміятися, пожартувати. Хоча в наші часи це й виходить нечасто. Але ось, наприклад, після теоретичних занять можемо і в настільний теніс пограти. 

Газон на полі стадіону в Кардіффі дуже якісний. Приємно працювати. 

Привітав із днем народження нашого тренера воротарів В'ячеслава Кернозенка. Я дуже радий, що в мене є можливість попрацювати з таким досвідченим наставником. Мені він дуже подобався і як гравець. Він щодня намагається вчитися чомусь новому й за ті дні, що ми тренувалися разом, не повторював жодної вправи. А це для будь-якого футболіста дуже цікаво. Щастя йому, здоров'я й мирного неба! Україна переможе!

Головний тренер Уельсу вважає збірну України небезпечною.

Джерело: uaf.ua Олег Шумейко-молодший
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Андрій Пятов збірна України (футбол)

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