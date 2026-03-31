Олександр Сукманський

Чехія та Данія зустрінуться у фіналі плей-оф, де розіграють путівку на чемпіонат світу 2026 року в Північній Америці.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Новини матчу та поточна форма суперників

Попри те, що у попередньому матчі відбору Чехія швидко поступалася Ірландії з рахунком 0:2 у першому таймі, команда зуміла повернутися в гру та зрештою здобути перемогу у напруженій серії пенальті. Завдяки цьому успіху господарі зазнали лише двох поразок у 16 останніх міжнародних матчах з середини вересня 2024 року, причому жодна з них не сталася вдома. Саме домашні виступи останнім часом стали сильним козирем команди Мірослава Коубека, яка пропустила лише чотири м’ячі у семи останніх домашніх офіційних міжнародних зустрічах.

Втім, оборонна надійність господарів буде серйозно перевірена, адже Данія підходить до матчу після переконливої перемоги 4:0 над Північною Македонією у плей-оф посеред тижня. Цей успіх став відповіддю на невдалі результати проти Шотландії та Білорусі наприкінці кваліфікації, через які команда була змушена боротися за вихід на третій поспіль чемпіонат світу через стикові матчі. Водночас гостьова форма данців може викликати занепокоєння перед стартовим свистком: лише дві перемоги у десяти останніх виїзних матчах, три нічиї та п’ять поразок, а також чотири гри без забитих м’ячів.

Історія очних зустрічей

Данія не програє Чехії у семи останніх міжнародних матчах – дві перемоги та п’ять нічиїх. Востаннє команди зустрічалися у чвертьфіналі Євро-2020, де данці перемогли з рахунком 2:1.

Статистика та серії

Лише один з останніх шести матчів Чехії завершився перемогою з різницею більше ніж в один м’яч.

У п’яти з шести останніх міжнародних матчів Чехія завдавала трьох або менше ударів у площину воріт.

Данія виконувала 10 і більше ударів у восьми з останніх 11 виїзних міжнародних матчів.

У десяти з останніх 11 міжнародних матчів Данія подавала щонайменше сім кутових.

Ключові гравці та кадрові новини

Патрік Шик відзначився з пенальті у середині тижня, і тепер чотири з його останніх п’яти голів за збірну були забиті вдома. У Данії Густав Ісаксен оформив дубль у попередньому матчі відбору, причому чотири з його останніх п’яти голів за клуб і збірну були забиті у першому таймі. Обидві команди підійшли до вирішального матчу без нових кадрових втрат.

Прогноз

З огляду на стабільну домашню форму та підтримку вболівальників у Празі, ставка на вихід Чехії до фінальної частини може виглядати виправданою.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.