Павло Василенко

Новим тренером збірної Чехії тимчасово став Ярослав Кестль. Про це повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Чехії.

«Листопадовий матч збірної швидко наближається, і для нас було важливо зберегти наступність», – сказав президент FAČR Давід Трунда.

Кестль готуватиме чеську національну команду до контрольної гри зі збірною Сан-Марино, яка відбудеться 13 листопада, та до заключного матчу європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 зі збірною Гібралтару 17 листопада.

Наразі чеська національна команда з 13 очками розташовується на другому місці у відбірковій групі L.

Раніше Кестль входив у тренерський штаб Івана Гашека, який до цього працював головним тренером збірної Чехії з січня 2024 року.