Олександр Сукманський

Довгоочікуване повернення збірної Чехії на чемпіонат світу відбудеться в Сапопані, де команда зіграє проти одного з лідерів азійського футболу – Південної Кореї – у другому матчі групи А.

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Південна Корея впевнено пройшла кваліфікацію до ЧС-2026, ставши єдиною збірною, яка не зазнала жодної поразки протягом двох раундів відбору в Азії. На рахунку команди 11 перемог і п’ять нічиїх. Завдяки цьому корейці стали першою азійською збірною, яка зіграє на 12 чемпіонатах світу.

Для команди Хон Мьон Бо це буде вже 11-й поспіль мундіаль. Наставник проводить другий період роботи зі збірною після того, як залишив посаду після невдалого виступу на ЧС-2014.

Чехія зіграє на чемпіонаті світу як незалежна держава лише вдруге в історії. Попередній виступ команди на мундіалі відбувся у 2006 році та завершився на груповому етапі.

Шлях чехів до фінальної частини турніру був непростим. Томаш Соучек втратив капітанську пов’язку після інциденту після матчу з Гібралтаром, а головний тренер Іван Гашек залишив свою посаду після поразки від Фарерських островів. Його наступник Мірослав Коубек вивів команду на чемпіонат світу через два раунди плей-оф, де чехи в серії пенальті здолали Ірландію та Данію.

Майбутній матч стане першою офіційною зустріччю між збірними. Востаннє команди грали між собою у товариському матчі в 2016 році, коли перемогу з рахунком 2:1 святкувала Південна Корея.

Серед статистичних показників варто відзначити, що у 14 з останніх 15 матчів Південної Кореї забивала лише команда-переможець. Водночас 12 з 13 останніх голів корейців на чемпіонатах світу були забиті після перерви.

Усі п’ять останніх матчів Чехії завершувалися з трьома або більше голами, а під час європейської кваліфікації команда забила 11 м’ячів після стандартних положень – найбільше серед усіх учасників відбору УЄФА.

Лідером атак корейців залишається Сон Хин Мін, який відзначився десятьма голами у кваліфікації. У складі Чехії головною загрозою є Патрік Шик, який став найкращим бомбардиром команди у відборі з п’ятьма м’ячами.

Перед стартом турніру Південна Корея стежить за станом здоров’я Лі Те Сока та Джун Хо Бе, тоді як збірна Чехії підходить до матчу без кадрових втрат.

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