Олександр Сукманський

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відкриється поєдинком між збірними Мексики та Південно-Африканської Республіки. Матч групи А стане особливим, адже вперше в історії мундіалів стартова гра турніру повторить матч-відкриття однієї з попередніх світових першостей.

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Рівно 16 років тому Мексика та ПАР зустрічалися в першому матчі чемпіонату світу 2010 року в Йоганнесбурзі. Тоді господарі турніру відкрили рахунок завдяки голу Сіфіве Тшабалали, а мексиканці відповіли м'ячем Рафаеля Маркеса. Зустріч завершилася внічию 1:1.

Цього разу саме Мексика відкриватиме найбільший чемпіонат світу в історії. Турнір уперше проходитиме за участю 48 збірних і складатиметься зі 104 матчів.

Мексиканська команда вважається одним з фаворитів групи А. Збірна не програє у стартових матчах чемпіонатів світу з 1994 року, здобувши п'ять перемог і двічі зігравши внічию. Крім того, мексиканці підходять до турніру з серією з восьми матчів без поразок, у шести з яких змогли зберегти свої ворота недоторканими.

Південно-Африканська Республіка зіграє на чемпіонаті світу вчетверте та вперше після домашнього мундіалю 2010 року. Команда кваліфікувалася на турнір, посівши перше місце у своїй відбірковій групі.

Напередодні старту змагань обидві збірні уникли нових кадрових втрат. Очікується, що захисник ПАР Обрі Модіба буде готовий до матчу після відновлення від пошкодження задньої поверхні стегна.

Поєдинок між Мексикою та ПАР відбудеться 11 червня та стане першим зі 104 матчів чемпіонату світу-2026. Початок гри – о 22:00.

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