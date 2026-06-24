Олександр Сукманський

У третьому турі групи А чемпіонату світу-2026 збірна Чехії зустрінеться з одним з господарів турніру — Мексикою. Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні Ацтека, а для чехів він матиме вирішальне значення в боротьбі за вихід до плейоф.

Світовий футбольний турнір — подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Дивіться Чемпіонат світу FIFA на MEGOGO

Після поразки від Південної Кореї та нічиєї з Південною Африкою команда Чехії підходить до заключного туру з розумінням, що лише перемога, найімовірніше, дозволить їй продовжити виступ на турнірі. Востаннє чехи не змогли виграти жодного матчу групового етапу чемпіонату світу ще у 1982 році.

Перед стартом фінальної частини мундіалю збірна Чехії демонструвала результативний футбол, забиваючи щонайменше два м’ячі в кожному з п’яти останніх матчів. Якщо команді вдасться повернути цю ефективність в атаці, вона зможе претендувати на перший вихід до стадії плейоф чемпіонату світу з 1990 року.

Мексика своє завдання вже виконала. Завдяки перемогам над Південною Африкою та Південною Кореєю господарі турніру стали першою командою, яка достроково гарантувала собі місце в наступному раунді.

Однією з головних переваг команди Хав'єра Агірре стала надійна гра в обороні. Мексиканці ще не пропустили жодного гола на турнірі та мають шанс оформити три поспіль сухі матчі на чемпіонаті світу вперше з 1986 року, коли країна також приймала мундіаль.

Крім того, Мексика може встановити історичне досягнення, вперше вигравши всі три матчі групового етапу чемпіонату світу. Також команда продовжує серію без поразок на стадіоні Ацтека в межах мундіалів, яка наразі налічує вісім матчів.

На чемпіонатах світу суперники зустрічалися лише один раз. У 1962 році перемогу з рахунком 3:1 здобула Мексика. Водночас остання очна зустріч команд у 2000 році завершилася перемогою Чехії — 2:1.

Серед статистичних фактів варто відзначити, що в шести останніх матчах Чехії забивали обидві команди. Також чехи виграли три останні поєдинки чемпіонатів світу проти представників КОНКАКАФ, відзначившись у них 12 разів.

Мексика ж лише в одному з останніх семи матчів чемпіонату світу дозволила обом командам забити. Крім того, у трьох останніх поєдинках мундіалів проти європейських збірних мексиканці двічі зберігали свої ворота недоторканними.

Серед гравців, на яких варто звернути увагу, — Володимир Цоуфал, який має три результативні дії в останніх п’яти офіційних матчах за збірну Чехії, а також Хуліан Кіньйонес, автор першого гола Мексики на нинішньому чемпіонаті світу. На його рахунку десять результативних дій у дев’яти останніх матчах за клуб і збірну.

У складі Чехії існують побоювання щодо готовності Давіда Юрасека, тоді як у Мексики після дискваліфікації повертається Сесар Монтес.

Хочеш максимум від події світового футбольного змагання — заходь на GGBET. Готові експреси на головні матчі дня, попередньо зібрані експертами бетбілдери на топ-зустрічі, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, ексклюзивні бонуси на час турнірів і швидкі виплати. На переможців чекає загальний призовий фонд 3 000 000 грн. Усе для літа великої гри!

Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Чехія — Мексика так: коефіцієнт на перемогу Чехії — 3.58, на перемогу Мексики — 1.93. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

РЕКЛАМА

21+

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Пропозиція діє з 10 червня 2026 року по 19 липня 2026 року включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України). Деталі на сайті ggbet.uа.

Під "3000000 грн призових" розуміється можливість взяти участь у розіграші загального призового фонду у розмірі 3000000 гривень, а під отриманням призу - його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua є актуальними станом на 11:57 24.06.2026 та можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.