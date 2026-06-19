Павло Василенко

Збірна Мексики здолала Південну Корею з рахунком 1:0 у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026 року.

Перемогу мексиканцям приніс гол Луїса Ромо на 50-й хвилині. Футболіст скористався жахливою помилкою голкіпера на виході, який випустив м’яч у власному штрафному майданчику, й залишалося лише відправити його у порожні ворота.

Мексика, яка посідає перше місце в групі, набравши шість очок, вже забезпечила собі участь в 1/16 фіналу Мундіалю. При цьому у кінцевому турі одних з господарів форуму вже не зможуть посунути з найвищої сходинки у квартеті. 25 червня Мексика зіграє з Чехією.

Південна Корея йде другою в групі з трьома балами. 25 червня корейці протистоятимуть Південній Африці.

ЧС-2026, 2-й тур

Група А

Мексика – Південна Корея – 1:0

Гол: Ромо, 50.